СМИ сообщили об уходе с поста посла Украины в Германии Мельника

Сравнивший канцлера Германии с ливерной колбасой посол Украины Андрей Мельник вернется в Киев, где займет пост министра иностранных дел. Об этом со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщила газета Bild.

Собеседники издания уточнили, что Мельник покинет Берлин осенью этого года. С инициативой о назначении дипломата на новую должность выступил МИД Украины.

«Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — заявил неназванный представитель украинского правительства.

Источники подчеркнули, что причиной подобного решения назвали заявления Мельника о непричастности представителей националистических движений Украины к массовым убийствам поляков и евреев во время Второй мировой войны. Это заявление вызвало жесткую реакцию в МИД Польши, который обвинил дипломата в фальсификации истории, а в посольстве Израиля назвали умалением значения темы холокоста.

Издание напомнило, что Мельник проработал в должности посла в Германии восемь лет, что несвойственно главам дипмиссий, которые обычно оставляют свои посты после шести лет работы.

В начале мая Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» после его отказа приехать с визитом в Киев. После глава дипмиссии Украины пообещал, что извинится перед главой правительства ФРГ за неуместное сравнение.