Мир 11 сентября 2023, 14:21 Германии и Франции отказали в шансе быть посредниками по Украине Песков: Макрон и Шольц уже не смогут выступить посредниками по Украине РИА «Новости»

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Франция и Германия упустили возможность сыграть роль посредников в урегулировании конфликта на Украине. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью «Известиям».

«Понятно, что и господин [Эммануэль] Макрон, и господин [Олаф] Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили», — подчеркнул он.

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И президент Франции, и канцлер Германии, добавил Песков, потеряли суверенность в сложившейся ситуации.

По словам пресс-секретаря президента России, Макрон и Шольц «предпочитают четко двигаться в фарватере тех решений, которые принимают в Вашингтоне». Они действуют в том числе в ущерб себе и народам собственных стран.

В Совфеде отмечали, что выставленные Украиной условия для переговоров с Россией неприемлемы. Российская сторона вряд ли выступит с инициативой возобновления диалога.