Гериатр объяснил, помешает ли Байдену возраст управлять США

Специалист подчеркнула, что сама по себе старость не является диагнозом. Слабоумие и плохая память не всегда появляются с годами.

«У кого-то когнитивный дефицит развивается уже в 60 лет, у кого-то и в 90 его может не быть. Это зависит от особенностей индивидуума. Поэтому нельзя утверждать, что в 78 лет люди неспособны управлять государством», — пояснила Ткачева.

Она заметила, что в развитых странах в высших слоях общества люди ведут здоровый образ жизни. Благодаря этому возрастной интервал сдвигается на 15 лет назад. Как считает врач, на этом основании можно считать, что политику всего 63 года.

Медик заметила, что стрессы с которыми сталкивается глава государства неизбежны. Они могут плохо повлиять на физическое и психическое здоровье Байдена. Состояние политика будет зависеть от медикаментозной терапии, которую должны подобрать его врачи.