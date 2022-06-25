ВОЗ: 920 случаев неизвестного гепатита зафиксировано в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что во всем мире у детей выявлено 920 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения. Всего заболевание обнаружено в 33 странах.

«По состоянию на 22 июня поступили сообщения о 920 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного у детей в 33 странах, в пяти регионах ВОЗ», — рассказали в организации.

С 27 мая стало известно о 270 новых вероятных случаях гепатита. Операции по трансплантации органов понадобились 45 пациентам, 18 человек умерли.

Первый случай нового гепатита был зарегистрирован 5 апреля. Тогда Великобритания сообщила о 10 заболевших детях в Шотландии. Все пациенты оказались младше 10 лет. В данный момент 460 зафиксировано в Европе, из них 267 — в Великобритании. На втором месте по количеству заболевших оказалась Америка — 383 случая. Основная масса пациентов — 305 человек — приходится на США.

ВОЗ уточнила, что «число случаев заболевания может быть недооценено».