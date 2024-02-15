Мир 15 февраля 2024, 20:24 Геостратегическую победу Путина признали в США Табервилл: Путин достиг пика геополитической борьбы, США его не победят РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин одержал победу в геополитическом противостоянии с Соединенными Штатами. Белый дом не сможет его одолеть, заявил американский сенатор Томми Табервилл в интервью The Jeff Poor Show.

«Путин находится на вершине этой игры. <…> Американский народ больше не может финансировать конфликт на Украине», — отметил он.

Реклама

По словам сенатора, США нужны дипломаты, которые «будут заключать соглашения, делающие этот мир более безопасным местом».

Табервилл подчеркнул, что администрации Джо Байдена нужно запустить переговорный процесс для урегулирования конфликта. Он выразил уверенность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал бы это за считаные недели.

Ранее Трамп говорил о планах урегулировать украинский конфликт. В случае победы на президентских выборах в США осенью 2024 года он пообещал подталкивать Украину к переговорам с Россией.