Больше ста штрафов выписали полицейские в Молдавии за ношение георгиевской ленты

Правоохранительные органы Молдавии выписали 103 штрафа за демонстрацию георгиевской ленточки во время прошедшего накануне марша честь Дня Победы в Молдавии. Об этом в эфире телеканала ТВ-8 сообщил руководитель Главного инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну.

По его словам, среди нарушителей есть лица, занимающие высокие должности.

«Среди оштрафованных есть депутаты Народного собрания автономии Гагаузия. Данные по ним отправим в Генеральную прокуратуру», — заявил Чернэуцяну.

Ранее парламент Гагаузской автономии одобрил ношение георгиевской ленты, написала газета «Известия».

Около 25 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» 9 мая в Кишиневе, в его главе встали бывшие президенты республики Владимир Воронин и Игорь Додон. Колонну сопровождали ретромобили, оркестр и байкеры. Шествие состоялось без происшествий.

Соответствующий запрет на ношение георгиевской ленты подписала президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, этому символу место «в мусорном ведре истории».

За нарушение запрета чиновникам придется выплатить до 980 долларов, а физическим лицам — до 490 долларов или выполнить общественные работы.