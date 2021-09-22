Георгиевские ленты запретили в Латвии

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам ввела запрет на использование георгиевских лент в ходе публичных мероприятий. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на сайт парламента.

Власти Латвии заявили, что георгиевская лента вызывает ассоциации с СССР, что не соответствует духу нынешнего государства, передали NEWS.ru.

«Ценности, которые несет этот символ, неприемлемы», — заявил глава комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

Законопроект был выдвинут на обсуждение в июне 2020 года. Ранее советскую символику уже запретили на Украине в рамках закона о декоммунизации, который действует с 2015 года.