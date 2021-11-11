Георгиевские ленточки запретили в Латвии

Парламент Латвии окончательно утвердил запрет на использование георгиевских ленточек в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».

Большинство депутатов на голосовании поддержали изменения, которые внесут в законы «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и «О собраниях, шествиях и пикетах».

Накануне в посольстве России в Риге заявили, что поправки, которые сейм все-таки принял, направлены на раскол общества по национальному и мировоззренческому принципу. Российские дипломаты подчеркнули, что запреты подобного рода не имеют ничего общего с интересами народа Латвии.

В партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) сообщили о готовности оспаривать запрет на использование георгиевских ленточек в прибалтийском государстве на всех уровнях. Инициатором введения запрета выступила националистическая партия «Все — Латвии».

Ранее георгиевскую ленточку запретили на Украине, в Грузии и Литве.