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    11 ноября 2021, 17:13

    Георгиевские ленточки запретили в Латвии

    Парламент Латвии запретил публичное использование георгиевских ленточек в стране

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Парламент Латвии окончательно утвердил запрет на использование георгиевских ленточек в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Большинство депутатов на голосовании поддержали изменения, которые внесут в законы «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и «О собраниях, шествиях и пикетах».

    Накануне в посольстве России в Риге заявили, что поправки, которые сейм все-таки принял, направлены на раскол общества по национальному и мировоззренческому принципу. Российские дипломаты подчеркнули, что запреты подобного рода не имеют ничего общего с интересами народа Латвии.

    В партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) сообщили о готовности оспаривать запрет на использование георгиевских ленточек в прибалтийском государстве на всех уровнях. Инициатором введения запрета выступила националистическая партия «Все — Латвии».

    Ранее георгиевскую ленточку запретили на Украине, в Грузии и Литве.