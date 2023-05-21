Мир 21 мая 2023, 16:25 Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата Georgian Airways запретила подниматься президенту Грузии на борт своих самолетов Pxhere

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Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили персоной нон грата после ее слов о бойкоте авиакомпании и запретила летать на своих самолетах. Об этом заявил основатель национального авиаперевозчика страны Тамаз Гаиашвили.

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата. Пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — Гаиашвили процитировал ТАСС.

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По словам основателя авиаперевозчика, Зурабишвили никогда не поддерживала грузинскую национальную авиакомпанию. Он припомнил ей торжественную встречу в аэропорту Тбилиси самолета Air France, на котором та потом улетела в Париж.

Гаиашвили отметил, что президент Грузии является потомком эмигрантов, которые после установления советской власти уехали во Францию. По его мнению, предки Зурабишвили незаконно вывезли с собой имущество монастырей и музеев.

Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airway, обвинив авиаперевозчик в стремлении нажиться на перелетах в Россию.

Первый за четыре года самолет из Грузии прилетел в Россию 20 мая. Авиакомпания Georgian Airway продала около 80% билетов на рейс.