Georgian Airways подаст на Россию в суд. Но и он не святой

Georgian Airways подаст иск против Минтранспорта России из-за запрета прямых полетов из РФ. Авиакомпания оценила ущерб в $25 млн. Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал «360», сможет ли компания подать иск, учитывая, что Москва анонсировала возможность возобновления полетов.

Разбираться с делом о запрете Georgian Airways летать из России, похоже, придется Европейскому суду. Именно туда авиакомпания планирует подать иск. Об этом заявил генеральный директор Georgian Airways Роман Бокерия, как сообщает «Грузия Online».

По его слом, формальная причина запрета — претензия Минтранспорта: якобы у авиакомпании есть навигационный долг перед РФ — 800 тысяч долларов. Также министерство недовольно программой безопасности Georgian Airways.

«С полной ответственностью сообщаем, что Georgian airways не имеет никакой задолженности», — отметил Бокерия. Также он утверждает, что у компании все в порядке и с безопасностью. А это значит, считает гендиректор, что решение о запрете полетов грузинской компании из России — незаконно.

Доказать это у компании шансы есть. Так считает вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Иск могут начать рассматривать, так как пока авиасообщение не возобновлено.

«Но здесь и российской стороне есть, чем бить, так как существовал долг. Могут быть достаточно серьезные и долгие прения. Думаю, грузинская сторона не соберет ту фактуру, которая поможет победить», — заявил собеседник «360».

По его словам, иск неуместен с политической точки зрения, так как на отношениях стран он скажется резко негативно. А сам вопрос полетов грузинских компаний в российском небе больше лежит в политической плоскости. Ионов на 70% уверен в том, что до суда дело не дойдет, так как «здравый смысл победит».

Наши страны находятся рядом. И мы не разбежимся никуда — так или иначе, должны находить общий язык. Я сам грузин наполовину. Мой отец из Грузии. Мне больно смотреть на наши двусторонние отношения сегодня Александр Ионов.

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Ранее директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова сообщила, что задолженность авиакомпаний Грузии перед Москвой за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов. Между тем, платежи по установленному графику не производятся уже 11 лет.

Москва приостановила авиасообщение с Тбилиси 8 июля. Тогда в Грузии прошли протесты из-за инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Во время Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера грузинского парламента.

В октябре глава грузинского МИДа Давид Залкалиани сообщил, что в Грузии готовы восстановить авиасообщение с Москвой. Российская сторона в лице главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова заявила, что прямые рейсы могут возобновить в «ближайшее время».