России нужно сохранить геополитический роман с Финляндией

Финляндии пообещали возможность быстрого вступления в НАТО. С Россией страну связывают десятилетия позитивной политики в отношениях. Историк, политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич пояснил «360», почему важно сохранить сотрудничество.

Далее — прямая речь.

Большая потеря

То, что сейчас происходит с Финляндией, ее неизбежное практически вступление в НАТО — для нас большая потеря. У нас с Финляндией был геополитический роман длиной почти в 80 лет. Были прекрасные отношения. Политические — поскольку Финляндия придерживалась полного и, как говорилось, постоянного военного нейтралитета. Они вели последовательную позитивную политику в отношении нас — поддерживали в Россию во многих случаях. И прекрасные сложились экономические отношения, между народами поддерживалась гармония.

Когда с Украиной начинался конфликт, не в феврале, а существенно раньше, мы в пример ставили Финляндию и предлагали ей такой вариант политики как «финляндизация». Теперь больше предлагать не будем.

Поезд набрал ход

Сейчас важно попытаться даже в условиях, когда финское руководство пошло на этот шаг, какие-то основы стабильных отношений сохранить. Для нас это важно и ценно. Не надо сразу впадать в конфронтационную риторику. Не надо все рушить. Этим мы никому не поможем, а себе навредим.

Венгрия, например, давно член НАТО, но это не мешает нам сотрудничать, иметь конструктивные отношения с ее руководством, строить экономически выгодные отношения. С Финляндией тоже нужно найти способ нормального сосуществования.

Еще недавно, месяца три назад, всего 24% [финнов] поддерживали обсуждение идеи о членстве в НАТО. Сейчас по всем опросам две трети — за ускоренное вступление. И финское руководство ничего с этим сделать не может. Поезд уже набрал ход.

Разумная сдержанность

Что касается демонстрации убежищ — их создавали десятилетиями, они же не вчера появились. Сразу после Второй мировой войны их создали в Финляндии довольно много — на несколько миллионов человек. И кстати, поддерживали все эти десятилетия, несмотря на хорошие отношения и отсутствие внешних угроз.

Сейчас надо напомнить людям, как находить бомбоубежища и жить в них в случае чего. Каждый день они на экранах видят всякие пугающие сцены — вот и проснулся такой интерес.

Если мы сейчас проявим разумную сдержанность, будучи заинтересованными в том, чтобы Финляндия далеко на этом пути не пошла, думаю, найдется способ и в этих условиях сохранить нормальные отношения.