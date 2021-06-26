Геополитические риски из-за канала «Стамбул» оценили в Турции

Новый канал «Стамбул» никак не повлияет на геополитическую ситуацию в районе проливов Босфор и Дарданеллы. Сообщения о том, что водная артерия якобы отменит действие конвенции Монтре — это слухи. Такое заявление сделал бывший начальник штаба ВМС Турции Джихат Яйджи в интервью сайту «Политэксперт».

«Монтре регулирует как режим транзита судов через проливы, так и продолжительность пребывания в Черном море. С момента входа через пролив Чанаккале применяются положения конвенции Монтре. Независимо от того, проходят ли корабли через Стамбульский пролив или через канал, они будут подчиняться тем же положениям», — объяснил собеседник.

По словам Яйджи, все суда, которые будут проходить через новый канал, включат в ограничения Монтре по типу и тоннажу, но на них могут распространяться особые цены и обязательства по обеспечению безопасности на море. Это неоспоримое право Турции, подчеркнул бывший военный. Яйджи добавил, что все искусственные каналы в морском праве считаются сухопутной территорией.

В субботу, 26 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустил строительство канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря. В длину он будет 45 километров. Его минимальная ширина составит 275 метров. Глава Турецкого государства сообщил, что канал обойдется руководству страны в 15 миллиардов долларов. Он будет готов в течение шести лет, пишет сайт телеканала «Царьград».