Геологическая служба Британии зафиксировала подземные толчки под Бирмингемом

Вечером 21 февраля жители британского региона Уэст-Мидлэндс ощутили подземные толчки. По данным геологической службы, магнитуда землетрясения составила 2,8. Об этом рассказало издание «Би-Би-Си».

Афтершоки землетрясения ощутили жители Бирмингема, Вулвергэмптона и Дадли.

«Это произошло около 11 часов вечера. Весь мой дом начал трястись. На полках все дребезжало, стены тряслись и раздавался грохот. Это был сюрреалистический опыт. Я одновременно думала: «Боже мой, это землетрясение» и «Это не может быть землетрясение, мы в Вулвергэмптоне», — процитировала «Газета.ru» слова боританской журналистки Элизабет Джойс, оказавшейся на месте событий.

О возможных разрушениях, а также о пострадавших не сообщается.