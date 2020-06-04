Геологи назвали дату нового извержения Йеллоустонского супервулкана
Группа исследователей Геологического общества США обнаружила, что горячая точка, питающая гейзеры, грязевые источники и фумаролы в Национальном парке Йеллоустон, постепенно исчезает. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на иностранное издание.
Ученые проанализировали историю суперизвержений кальдеры, частота которых значительно уменьшилась. Согласно опубликованным данным, частота природного явления снизилась почти в три раза.
По словам исследователей, следующее извержение Йеллоустонского супервулкана произойдет примерно через 900 тысяч лет.