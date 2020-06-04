Геологи назвали дату нового извержения Йеллоустонского супервулкана

Ученые проанализировали историю суперизвержений кальдеры, частота которых значительно уменьшилась. Согласно опубликованным данным, частота природного явления снизилась почти в три раза.

По словам исследователей, следующее извержение Йеллоустонского супервулкана произойдет примерно через 900 тысяч лет.