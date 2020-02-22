Геологи Индии обнаружили золотой рудник с запасом в 3000 тонн

Золотые залежи нашли в штате Уттар-Прадеш после более 10 лет обследования местности. В настоящее время с властями решается вопрос о начале полномасштабных работ по добыче драгоценного металла. Уровень концентрации золота в этом районе составляет около трех граммов на тонну руды

Для Индии золото — это второй по объему товар, который страна закупает. На первом месте находится сырая нефть. Несмотря на то, что в год в стране добывается от двух до трех тонн драгоценного металла, власти закупают еще тонну. Золото используют в ювелирных изделиях, религиозных и традиционных церемониях.

По данным издания Times of India, если прогнозы подтвердятся, то страна станет второй по объему золота, обойдя Германию с ее 3,4 тысячами тонн. На первом месте находятся США с 8,1 тысячами тонн золота.