    22 февраля 2020, 19:55

    Геологи Индии обнаружили золотой рудник с запасом в 3000 тонн

    Анатолий Минкин

    Крупнейшее месторождение золота нашла геологическая служба Индии на севере страны. По предварительным данным, объем золотой руды на месте составляет три тысячи тонн. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителя правительства страны.
    Геологи Индии обнаружили золотой рудник с запасом в 3000 тонн

    Золотые залежи нашли в штате Уттар-Прадеш после более 10 лет обследования местности. В настоящее время с властями решается вопрос о начале полномасштабных работ по добыче драгоценного металла. Уровень концентрации золота в этом районе составляет около трех граммов на тонну руды

    Для Индии золото — это второй по объему товар, который страна закупает. На первом месте находится сырая нефть. Несмотря на то, что в год в стране добывается от двух до трех тонн драгоценного металла, власти закупают еще тонну. Золото используют в ювелирных изделиях, религиозных и традиционных церемониях.

    По данным издания Times of India, если прогнозы подтвердятся, то страна станет второй по объему золота, обойдя Германию с ее 3,4 тысячами тонн. На первом месте находятся США с 8,1 тысячами тонн золота.