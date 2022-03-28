Геолог Полеванов прокомментировал план Шольца отказаться от российского газа в 2022 году

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах побороть зависимость от поставок российских нефти, газа и угля уже в 2022 году. Его слова прокомментировал главный геолог госкомпании «Росгеолэкспертиза» Владимир Полеванов, написала Pravda.Ru.

«Если выражаться по-простому, канцлер Шольц валяет дурака. Он прекрасно знает, что нефть ему брать неоткуда, нефть — это товар дефицитный, он не валяется на каждом шагу. Но он вынужден так говорить. Сейчас у них очень тяжелая ситуация», — сказал специалист.

По словам эксперта, если Евросоюз откажется от российских ресурсов, то европейцы «вымрут от голода и холода, отсутствия стали, палладия и так далее». Полеванов считает, что западные политики устроили себе и своим согражданам тяжелую жизнь.

«Страны ЕС буду платить рублями. Отказаться от нас невозможно, поскольку без нас они бы себя лишили основного: виски, бриллиантов, iPhone. Просто даже представляю, как какая-нибудь бабуля в деревне плачет, как же мне жить без этого всего», — заключил геолог.