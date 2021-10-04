Геолог: извержение вулкана на Канарских островах может привести к цунами

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах может привести к обвалу больших объемов горных пород в Атлантический океан. Это обернется локальным цунами у берегов Европы. Об этом «Ридусу» рассказал главный научный сотрудник Института физики Земли РАН, член Международной академии геоэкологии Самвел Акопян.

«Это цунами может распространяться и на африканский континент, и на европейское побережье — в зависимости от того, с какой стороны вулкана произойдет такой обвал. Теоретически волна может дойти до Америки — но это уже зависит от масштаба извержения», —заявил он.

Климатолог Владимир Семенов заверил, что никаких существенных последствий для климата от этого извержения не случится. По его словам, чтобы значительно изменить глобальный климат, масштабы извержения вулкана должны быть в сто раз больше, чем сейчас на Канарах.

Об извержении на острове Ла-Пальма стало известно еще 19 сентября. Сейчас потоки лавы только увеличиваются. Лавовая река из жерла вулкана достигла Атлантического океана, где образовала пирамиду в 50 метров. Власти острова эвакуировали более шести тысяч человек.