Рамки географии специальной операции РФ на Украине расширились. Теперь речь идет не только о ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил, что чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, таким как HIMARS, тем дальше будут отодвигаться географические задачи спецоперации.

«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать [президент Владимир] Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о независимости, тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что главный смысл спецоперации в денацификации и демилитаризации Украины. Не должно быть никаких угроз безопасности для России.

Глава МИД РФ во время интервью также заявил, что США не дадут Украине вести переговоры с Россией.