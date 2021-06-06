Географическая близость России и США шокировала журналистку из Японии

Журналистка Сая Итикава из Японии побывала на островах Диомида, поделенными между Россией и США. Она удивилась тому, как близко на самом деле расположены две страны. О своем путешествии она написала на Yahoo News Japan.

Японке сначала пришлось лететь из Нью-Йорка в город Ном на Аляске, а оттуда на маленьком самолете она добралась на сами острова. Их два — остров Ратманова, принадлежащий России, и остров Крузенштерна, принадлежащий США. Расстояние между ними составляет всего 3,8 километра. Они расположены в центре Берингова пролива на расстоянии около 35 километров от Чукотки и Аляски.

Такая географическая близость России и США удивила читателей. Один из пользователей написал, что после этого даже полез смотреть карту. Это показалось ему очень любопытным фактом. Еще один комментатор, удивившись такой близости двух стран, предположил, что на островах Диомида наверняка восхитительные восходы, хотя и очень холодно.

В апреле японцы восхитились трендом на собак в России, который ввел Владимир Путин.