05 января 2024, 21:17
Генштаб ВСУ раскрыл, какие страны обучают украинских бойцов
Генштаб Украины: бойцов ВСУ обучают 34 страны
Великобритания с начала специально военной операции обучила 30 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран в интервью украинским СМИ.
По словам военного чиновника, всего в обучении бойцов ВСУ участвуют 34 страны. Это США, Великобритания, большинство стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдавия.
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Причем лидером в этом списке стала Великобритания. Таран сообщил, что с февраля 2022 года в стране прошли обучение 30 тысяч бойцов ВСУ, а с 2014 года — 50 тысяч.
Ранее в Великобритании допустили ввод войск НАТО на Украину. Полковник вооруженных сил Британии Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что такой вариант возможен, если Россия добьется серьезного прогресса на поле боя. Военный отметил, что для Запад сделал для Украины уже все возможное кроме прямого участия в конфликте.
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