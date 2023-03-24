Мир 24 марта 2023, 01:02 Генштаб ВСУ признал ошибочным заявление о выводе войск России из Новой Каховки РИА «Новости»

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что информация о выводе российских сил из Новой Каховки в Херсонской области была обнародована в результате неправильного использования имеющихся данных. Об этом сообщил Генштаб сообщил в соцсетях.

«Военные Силы Российской Федерации находятся в Новой Каховке. Информация об уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных», — заявили в ведомстве.

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До этого исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал распространенную Генштабом информацию «вбросом». Он заявил, что все российские солдаты в Новой Каховке и на других развернутых позициях на левом берегу Днепра по-прежнему находятся на своих постах.

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По словам Сальдо, причиной распространения ложной информации Генштабом ВСУ стало то, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область имел слишком «слабый пиар-эффект».

Глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев также опроверг сообщение о выводе российских войск из поселка, заявив, что все учреждения и органы власти в Новой Каховке работают в обычном режиме.