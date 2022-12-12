12 декабря 2022, 00:32
Генштаб ВС Белоруссии назвал спланированным падение ракеты в Польше
Начальник генштаба ВС Белоруссии Гулевич счел падение ракеты в Польше спланированным
Падение ракеты в Польше могло быть спланированным. Об этом в эфире канала СТВ заявил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич.
Таким образом, по его словам, страны Запада можно было бы втянуть в еще более жесткую конфронтацию с Россией. Она бы уже могла привести к развязыванию серьезного противостояния между западными государствами и РФ.
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«Что касается падения ракеты на территории Польши, то наиболее вероятно, что это было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в еще более жесткую конфронтацию с Россией, вплоть до развязывания агрессии, конфликта», — сказал Гулевич.
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Согласно его мнению, складывается впечатление, будто страны Запада специально пытаются спровоцировать на какие-то действия Россию и Белоруссию.
«Используют максимально для этого вооруженные силы Украины, силовой компонент Украины. Нас обвинить в чем-то не могут», — отметил Гулевич.
В ноябре польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе населенного пункта Пшеводув. Тогда погибли два человека. Белорусский президент Александр Лукашенко посчитал этот случай «договорняком», целью которого была провокация России и Белоруссии.
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