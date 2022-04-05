Генштаб США констатировал рост вероятности конфликта между крупными державами

Мир становится все менее стабильным, и вероятность крупного конфликта между великими державами растет. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время бюджетных слушаний в палате представителей.

«Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается», — процитировало Милли РИА «Новости».

Он назвал Китай и Россию «глобальными державами» и отметил, что каждая из них обладает значительным военным потенциалом и стремится к «фундаментальному изменению сложившегося мирового порядка».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россию пытаются занести в число так называемых стран-разбойников (наиболее точный по смыслу перевод rogue country), тогда как настоящим разбойником, по его мнению, являются США. Именно Соединенные Штаты беспрерывно ведут захватнические войны по всему земному шару.