Генштаб предупредил о превращении Сирии в площадку для конфликта Израиля и Ирана

Действия США создают угрозу для превращения Сирии в место конфликта Израиля и Ирана. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на Московской конференции по международной безопасности на форуме «Армия — 2022» выступил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

«С подачи США существует угроза превращения Сирии в арену израильско-иранского противостояния», — заявил он.

За последние полтора месяца военные Израиля нанесли два удара по территории Сирии. Как сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на источники, целью атак стала партия ракет, предназначенная для движения «Хезболла», тесно связанной с Ираном.

Опрошенные журналистами эксперты, отметили, что последние удары стали частью давнего противостояния. Израиль пытается замедлить усиление позиций Ирана на территории Сирии. Власти страны неоднократно заявляли, что «Хезболла» получает ракеты от Ирана, а Сирия выступает только перевалочным пунктом.