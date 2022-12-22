Мир 22 декабря 2022, 17:11 Генштаб назвал самые значительно поддерживающие Украину страны Генштаб ВС РФ: США и Великобритания внесли значительный вклад в поставки оружия ВСУ РИА «Новости»

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Западные государства продолжают наращивать военный потенциал Украины, а самый большой вклад внесли США, Великобритания, Румыния и Польша. Об этом на брифинге заявил начальник Генштаба ВС РФ, заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

«США вместе с союзниками продолжают наращивать военные поставки для затягивания конфликта. Наиболее значительный вклад в передаче вооружений оказали США, Великобритания, Румыния и Польша», — сказал он.

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По словам Герасимова, общий объем поставок уже превысил 100 миллиардов долларов.

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«Украинские войска после начала спецоперации получили более пяти тысяч беспилотников, около 100 реактивных систем залпового огня, до 700 артиллерийских систем, свыше 350 танков, более 30 самолетов», — заключил замглавы ведомства.

Ранее начальник Генштаба заявил, что в ходе специальной операции хорошо себя зарекомендовала ракета «Кинжал», перед которой украинские системы противовоздушной обороны оказались бессильны.