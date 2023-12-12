Мир 12 декабря 2023, 03:05 Генштаб Чехии призвал к запугиванию России ЧТК: в генштабе Чехии призвали к запугиванию РФ, чтобы избежать конфликта Unsplash

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Избежать потенциального конфликта с Россией можно только путем запугивания. Такое заявление сделал начальник генштаба Чехии Карел Ржегка, сообщило информагентство ЧТК.

«Война с Россией» не является непредставимой, хоть и неправдоподобна в настоящий момент, заявил Ржегка. При этом он призвал продолжать оказывать помощь Украине, которая «покупает время» для Европы.

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«Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя», — заявил начальник чешского генштаба.

Ранее стало известно, что власти Чехии рассматривают возможность создания государственной энергетической компании для централизованных закупок газа. Это помогло бы стране отказаться от российских энергоресурсов, считает представитель Минпромторга Чехии.

До этого финансовое управление Чехии провело мониторинг российской недвижимости для введения новых санкций. Среди претендентов на блокировку рассмотрят несколько отелей.