23 ноября 2022, 13:37
Генштаб Чехии подготовит армию к масштабным войнам против «продвинутого противника»
Глава Генштаба Чехии Ржека: чешскую армию нужно готовить к масштабным войнам
Чехия должна начать готовить свои вооруженные силы к масштабным войнам против продвинутого противника. С таким призывом выступил глава Генштаба чешской армии Карел Ржека, сообщил RT.
Территория Чехии и ее инфраструктура, по мнению Ржеки, могут стать объектами «враждебных действий» в случае конфликта НАТО и России.
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«Ситуация серьезная, и необходимо реагировать», — сказал военный.
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Глава чешского Генштаба выразил уверенность, что война в Европе — это новая реальность, а утверждения о вечном мире — не более чем утопия.
Представительство Чехии в ЕС ранее сообщило о запуске в Евросоюзе тренировочной миссии для ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предупредила, что создание миссии по военной помощи Украине делает ЕС стороной конфликта.
О продолжении втягивания Евросоюза в украинский конфликт также заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, доказательством этому является наращивание поставок оружия
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