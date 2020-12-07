Генштаб Белоруссии сообщил об усилении разведки НАТО

Военные самолеты и беспилотники стран НАТО часто поднимаются в небо у белорусских границ. Деятельность альянса в соседних странах говорит о возможной подготовке к применению силы, заявил начальник главного управления генштаба армии Белоруссии Руслан Косыгин.

По словам Косыгина, активная военная деятельность ведется в Польше, Латвии и Литве.

«Интенсивность боевых полетов в разы увеличилась, особенно последнее время, составляет практически до 40 полетов в день», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

По оценке военного, в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства прибалтийских стран за последние годы были подготовлены более двух тысяч пилотов «для их последующего возможного боевого применения, в том числе по отношению к нашей стране».

В среднем для наблюдения за республикой НАТО высылает в неделю около 25 разведывательных самолетов, уточнил начальник главного управления генштаба.

Развитие военной инфраструктуры в соседних странах позволит США и НАТО развернуть в Восточной Европе ударные группировки войск, готовые к боевым действиям, уточнил он.