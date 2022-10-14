Генштаб Белоруссии рассказал о развертывании совместной с Россией группировки войск | 360°

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Генштаб Белоруссии рассказал о развертывании совместной с Россией группировки войск

Представитель Генштаба ВС Тумар: войска России скоро прибудут в Белоруссию

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Минск и Москва начали развертывать региональную группировку войск. Ее основой станет белорусская армия и отдельные российские войска, сообщило Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии по научной работе Виктор Тумар отметил, что региональную группировку войск создают для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира.

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Представители российской армии начнут прибывать в Белоруссию в ближайшие дни для выполнения оборонительных задач.

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По словам замначальника белорусского Генштаба, наблюдающуюся у границ ситуация свидетельствует о нарастании угрозы безопасности Союзного государства, поэтому потребовалось «принятие немедленных мер».

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение развернуть совместную региональную группировку войск. Этот шаг необходим для защиты белорусского государства от действий Украины.

Белоруссия

Россия

Специальная военная операция РФ на Украине

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