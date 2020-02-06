Генштаб Белоруссии предвидел гражданскую войну на Украине
Павел Муравейко, руководитель главного оперативного управления Генерального штаба армии Белоруссии, сообщил, что Генштаб знал о гражданской войне на Украине за два года до того, как она началась. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на местное издание.
«Скажем, те события, которые произошли на соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала», — заявил Муравейко.
Специалист рассказал, что оборонная тактика Белоруссии основана на предотвращении агрессии и войны. План обороны страны был утвержден еще в прошлом году. Кроме того был обозначен вектор развития армии.