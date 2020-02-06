Генштаб Белоруссии предвидел гражданскую войну на Украине

«Скажем, те события, которые произошли на соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала», — заявил Муравейко.

Специалист рассказал, что оборонная тактика Белоруссии основана на предотвращении агрессии и войны. План обороны страны был утвержден еще в прошлом году. Кроме того был обозначен вектор развития армии.