Генсека ООН упрекнули за неупоминание виновников бомбежки Хиросимы

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу рекомендовали назвать виновного в атомной бомбардировке Хиросимы. Выступая в Хиросиме он этого не сделал, обратил внимание первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в Хиросиме 6 августа. Гутерриш, выступая в городе, призвал никогда не забывать о трагедии. Как заявил генсек ООН, «ядерному оружию нет места на нашей планете». При этом Гутерриш не упомянул США, которые стоят за бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях», — привело РИА «Новости» слова Полянского.

На ежегодной траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки выступили японский премьер Фумио Кисида и мэр города Кадзуми Мацуи. Последний в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.