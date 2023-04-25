Мир 25 апреля 2023, 18:37 Генсека ООН призвали выполнять обязанности модератора ближневосточного «квартета» Лавров: генсек ООН Гутерриш должен уделять внимание ближневосточному «квартету» Pxhere

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен выступать в качестве модератора ближневосточного «квартета», заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совбеза всемирной организации. Его процитировал ТАСС.

Лавров призвал руководство Секретариата ООН и лично Гутерриша уделять особое внимание соблюдению решений Совета Безопасности организации, в частности, касающихся ближневосточного урегулирования.

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«Мы также хотели бы, чтобы генеральный секретарь ООН активнее выполнял свои обязанности как модератор „квартета“, не дожидаясь, пока поступит разрешение», — подчеркнул российский дипломат.

Под «квартетом» по ближневосточному урегулированию подразумеваются Россия, Соединенные Штаты, ООН и Евросоюз. По словам Лаврова, эта четверка пала жертвой проводимой США и ЕС политики.

Вместо Арабской мирной инициативы и решения палестинской проблемы Штаты и Европейский союз «продолжают деструктивные попытки подменить реальный мир некими экономическими полумерами и продвинуть арабо-израильскую нормализацию», добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков описал первый день работы Лаврова в Совете Безопасности ООН. По его словам, деятельность дипломата в рамках заседания непростая, сообщили «Известия».