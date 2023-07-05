Мир 05 июля 2023, 23:08 Генсека ООН обвинили в нехватке мужества признать преступления ВСУ против детей Небензя: генсек ООН Гутерриш не нашел мужества признать преступления ВСУ против детей РИА «Новости»

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что генсек организации Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления ВСУ против детей в ходе украинского конфликта. Об этом дипломат заявил на заседании СБ ООН, написал ТАСС.

«Очевидно, что генеральный секретарь принял политическое решение. Нельзя не признать — для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество», — сказал Небензя.

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Он добавил, что генеральный секретарь не нашел в себе мужества и «противостоять откровенному давлению Запада». При этом, даже не имея полной информации, Гутерриш был вынужден зафиксировать в своем докладе 80 случаев убийства детей и сотни случаев их калечения, а также сотни случаев разрушений школ и госпиталей украинскими военными, заметил российский представитель. Однако генсек не стал включать в список нарушителей ВСУ.

«Возникает вопрос: почему? Дети Донбасса, Запорожской, Херсонской, Брянской и Курской областей не нуждаются в защите ООН? Или их жизни имеют другую ценность? Как вы считаете: 80 — это слишком мало?» — задался вопросом дипломат.

Ответ, подытожил Небензя, очевиден: гибель этих детей не вписывается в картину Запада об Украине как «флагмане демократии». И значит, замалчивать подобные факты гораздо удобнее.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что поражение ВСУ является лишь вопросом времени. И поставки западного вооружения и танков не изменит ход украинского конфликта.