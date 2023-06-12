Мир 12 июня 2023, 19:54 Генсека ООН обеспокоила ситуация с зерновой сделкой Генсек ООН Гутерриш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки Pxhere

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ООН ведет работу над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений. Такое заявление сделал генсек организации Антониу Гутерриш, написал ТАСС.

«Я обеспокоен [ситуацией с зерновой сделкой]. Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия черноморской зерновой инициативы, а также над тем, что мы можем продолжить работу по организации российского экспорта», — сказал он.

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Ранее в МИД России назвали условие для продления зерновой сделки. Замглавы министерства Сергей Вершинин заявил, что руководство РФ будет принимать решение, ориентируясь на интересы страны. Однако пока особых перспектив для продления сделки нет.

Большинство задач в рамках меморандума Россия — ООН не было выполнено. Кроме того, Запад блокирует решения трех из пяти проблем зерновой сделки. В начале июня Россия ограничила действие зерновой сделки до возобновления экспорта аммиака.

Случай с подрывом аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области также будут учитывать при дальнейшим обсуждениях.