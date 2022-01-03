Стал известен следующий генсек ОПЕК

Хайсам аль-Гайс, бывший руководитель делегации Кувейта в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) назначен следующим генеральным секретарем картеля. Об этом сообщил секретариат организации на своем официальном сайте. Кандидатура аль-Гайса была единственной на выборах альянса.

Аль-Гайс вступает в должность 1 августа 2022 года. ОПЕК в настоящее время руководит нигериец Мухаммед Баркиндо, выбранный на пост в 2016 году, его второй трехлетний срок истекает в июле 2022 года.

Согласно уставу организации, генсек может быть избран сроком на три года и переизбраться лишь единожды.

Хайсам аль-Гайс станет 24-м генеральным секретарем ОПЕК, также работу организации в разные годы курировали пять президентов конференций.

Наиболее долго (с 2007 по 2013 год) свой пост занимал ливиец Абдалла Салем аль-Бадри, однако его полномочия продлевались до 2016 года, поскольку организация не смогла выбрать нового генсека.

Ранее Хайсам аль-Гайс возглавлял делегацию Кувейта с 2017 по 2021 год.

В состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене.