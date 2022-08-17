Генсек ОПЕК заявил о вероятности энергетического кризиса

Крупная рецессия мировой экономики вряд ли наступит в обозримом будущем, однако ближайшей зимой вероятен энергетический кризис. Об этом Bloomberg заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс.

«Я не знаю, каким именно будет энергетический кризис, но мы видим его признаки этой зимой. Мировая рецессия вряд ли начнется, так как показатели ВВП находятся на том уровне, какой мы уже видели ранее», — заявил он.

Генсек ОПЕК отметил, что во многих европейских странах серьезно выросли расходы на оплату коммунальных услуг, хотя правительства уже предпринимают необходимые меры, чтобы снизить нагрузку на потребителей, сообщил RT.

«К нынешнему состоянию нас частично подвела нехватка инвестиций на протяжении последних лет. Здесь нужно принимать какое-то комплексное решение», — добавил аль-Гайс.

Европе также нужно не отказываться от ископаемого топлива, а развивать технологии, чтобы провести его декарбонизацию, сказал генсек.

Ранее газета The Financial Times написала, что ряду европейских государств грозит серьезный энергетический кризис.