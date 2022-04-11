Генсек ОПЕК не увидел альтернативы для экспорта российской нефти в ЕС

Заменить экспорт российской нефти в Евросоюз практически невозможно. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

По его оценке, последствием санкций против РФ для всего мира может стать потеря экспорта российской нефти. Баркиндо уточнил, что ежедневно она будет составлять до семи миллионов баррелей, написал ТАСС.

«Было бы почти невозможно восполнить потерю в объемах такого масштаба», — сказал он, выступая в рамках энергетического диалога ЕС — ОПЕК.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что решения по отказу от поставок нефти и газа из России лидеры стран Евросоюза пока не приняли. Этот вопрос продолжает обсуждаться.

В США уже приняли законы о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией. Законы об этом президент Штатов Джо Байден подписал 9 апреля. Целью этих документов назвали ужесточение рестрикций против России и Белоруссии в экономической сфере.