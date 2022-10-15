Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти | 360°

Мир 15 октября 2022, 21:23 Поделиться Telegram

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Viber Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти Генсек ОПЕК Хайтам аль-Гейс назвал верным решение о сокращении добычи нефти РИА «Новости»

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Решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти является верным и своевременным. Такое мнение выразил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гейс.

«Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным», — привел слова генсека телеканал «Аль-Арабия».

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Ранее страны-участницы соглашения ОПЕК+ решили снизить объемы добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Сокращение начнется в ноябре. Сделку продлили до конца 2023 года. Принятое решение вызвало недовольство у властей США, которые выступали за увеличение нефтедобычи. Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американское руководство пересмотрит свои отношения с Саудовской Аравией.

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Как пояснил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан, соглашение о сокращении добычи нефти носит чисто экономический характер. Страны единогласно приняли решение, так как хотят стабилизировать рынок, а также соблюсти интересы производителей и потребителей. По словам министра, отношения Саудовской Аравии и США носят стратегический характер.

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