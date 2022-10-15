Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти | 360°

Все новости

Мир

16 октября 2022, 20:39

Несколько человек пострадали на митинге против «дорогой жизни» в Париже

Мир

16 октября 2022, 20:37

Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Реклама

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Эксклюзив

16 октября 2022, 19:34

Консерваторы выбирают Трасс замену из аутсайдеров. Их напугало возвращение Джонсона

Общество

16 октября 2022, 19:32

Режим ЧС ввели в Коми после разлива нефти

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Генсек ОПЕК Хайтам аль-Гейс назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Читать 360tv в

Решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти является верным и своевременным. Такое мнение выразил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гейс.

«Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным», — привел слова генсека телеканал «Аль-Арабия».

Реклама

Ранее страны-участницы соглашения ОПЕК+ решили снизить объемы добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Сокращение начнется в ноябре. Сделку продлили до конца 2023 года. Принятое решение вызвало недовольство у властей США, которые выступали за увеличение нефтедобычи. Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американское руководство пересмотрит свои отношения с Саудовской Аравией.

Реклама

Как пояснил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан, соглашение о сокращении добычи нефти носит чисто экономический характер. Страны единогласно приняли решение, так как хотят стабилизировать рынок, а также соблюсти интересы производителей и потребителей. По словам министра, отношения Саудовской Аравии и США носят стратегический характер.

Нефть

9

0

0

0

1

1

Реклама

Реклама