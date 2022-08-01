Генсек ОПЕК напомнил о важной роли России в организации

Членство России в составе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) очень важно, заявил генсек организации Хайтам аль-Гайс в интервью кувейтской газете Al Ra’i. Функционер признал, что РФ является крупным игроком на международной энергетической арене.

Аль-Гайса процитировало РИА «Новости».

«Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей [энергоресурсов], и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения», — заявил глава организации.

Хайтам аль-Гайс возглавил ОПЕК после смерти 63-летнего Мохаммеда Баркиндо. Гражданин Нигерии занимал эту должность почти шесть лет.

США пригрозили Китаю санкциями в случае покупки нефти из России. В КНР назвали подобные односторонние ограничения незаконными и подчеркнули, что российско-китайские отношения основаны «на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения».