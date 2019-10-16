Генсек ООН занял сторону России в вопросе невыдачи виз дипломатам

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал позицию РФ по невыдаче американских виз российским дипломатам. Они не смогли принять участие в работе Генеральной ассамблеи организации.

Об отношении ООН к ситуации рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. Его процитировало РИА «Новости».

Российская сторона, подчеркнул Кузьмин, убедила «широкий круг государств» в правоте своего мнения — о справедливости требований и невыполнении государством пребывания «обязательств по соглашении о штаб-квартире».

«Было озвучено заявление генерального секретаря ООН, он целиком разделяет нашу позицию», — заметил дипломат.

По его словам, США указали абсурдную причину невыдачи виз россиянам. Якобы это было обусловлено соображениями безопасности.

«Аргумент выглядит смешно, но он единственный может рассматриваться в качестве правового обоснования», — сказал Кузьмин. Москва, добавил он, не относится к нему серьезно и воспринимает как отговорку.

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Во время последней сессии Генассамблеи ООН 18 дипломатов из России не получили визы США. В том числе отказали и членам делегаций, которые должны были принять участие в работе Первого и Шестого комитета организации. В их ведении находятся разоружение и правовые вопросы.

После этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Европу.