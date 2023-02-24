Мир 24 февраля 2023, 19:42 Генсек ООН заявил о необходимости установления мира на Украине Генсек ООН Гутерреш: нам нужен мир на Украине в соответствии с международным правом Pxhere

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости мира на Украине. Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Совета безопасности всемирной организации.

«Нам нужен мир — мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. <…> Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться», — сказал он.

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По его словам, защита мирного населения должна оставаться главным приоритетом. Гутерриш подчеркнул, что нужно прекратить использование оружия взрывного характера «с широким радиусом поражения в населенных пунктах». Он добавил, что почти 40% украинского населения необходима гуманитарная помочь и защита.

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Эскалация конфликта лишила граждан 30% рабочих мест, заверил Гутерриш. Ситуация на Украине спровоцировала «кризис перемещения, невиданный в Европе десятилетиями». Речь идет об украинских беженцах, которых уже порядка восьми миллионов в разных европейских странах.

Накануне Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию. Проголосовавшая за 141 страна не одобрила белорусские поправки к документу, касавшиеся призыва устроить переговоры и отказаться от поставок оружия киевскому режиму.