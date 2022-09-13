ООН заявила о невозможности решить продовольственный кризис без России | 360°

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ООН заявила о невозможности решить продовольственный кризис без России

Генсек Конференции ООН Гринспен: без возвращения продукции России кризис не урегулировать

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Мировой продовольственный кризис нельзя решить без возвращения на рынки российских удобрений и продуктов. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

«Могу сказать, что ООН прилагает все возможные усилия, чтобы достичь положительного результата по экспорту российского аммиака на международные рынки», — сказала она на брифинге.

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ООН обратила внимание на прогресс в вопросах страхования судов с российским продовольствием и удобрениями.

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Ранее международная организация выступила за продление сделки по вывозу зерна с Украины. Срок действия соглашений необходимо пролонгировать после 22 ноября. Новый председатель Генассамблеи ООН Чаба Кереши подчеркнул, что нужно обеспечить продолжение поставок на мировой рынок зерна и удобрений из России и с Украины.

ООН

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