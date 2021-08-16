Генсек ООН заявил, что Афганистан не должен стать пристанищем террористов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности заявил о необходимости избежать распространения терроризма в Афганистане вновь. Об этом сообщил ТАСС.

«Международное сообщество должно быть едино и задействовать все доступные инструменты. Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека. Я призываю все стороны, „Талибан“* уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы», — передал слова политика RT.

Он отметил, что международное сообщество должно заключить союз, чтобы гарантировать, что «Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций».

* «Талибан» -- террористическая группировка, запрещенная в России.