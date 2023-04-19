Мир 19 апреля 2023, 02:15 Генсек ООН взбесился из-за проведенной без его ведома церемонии в Киеве Представитель ООН Дюжаррик: Гутерриш взбесился из устроенной Зеленским церемонии YouTube

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Генсека ООН Антониу Гутерриша «взбесил» тот факт, что церемонию награждения женщин-военнослужащих во время визита в Киев не согласовали с ним. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик так прокомментировал материал в газете The Washington Post, в котором говорится, что Гутерриш «очень взбесился» из-за того, что его вынудили участвовать в мероприятии без его согласования.

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«Генеральный секретарь был удивлен, что церемония награждения была добавлена (в график — прим. ред.) без предварительной консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами», — заявил Дюжаррик.

Гутерриш прибыл на Украину с визитом 7 марта. Глава организации запланировал встречу с президентом страны Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление зерновой сделки. В честь Международного женского дня Зеленский устроил церемонию награждения женщин-военнослужащих, не предупредив об этом Гутерриша. Позже фотографии с участием в мероприятии генсека ООН опубликовали в Сети.