Генсек ООН выступил за одобрение «Спутника V» ВОЗ

В ООН указали на одну из ключевых ролей российского препарата «Спутник V» в процессе вакцинации от коронавируса. Глава организации Антониу Гутерреш призвал ВОЗ признать использование вакцины.

Генсек ООН встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В ходе беседы Гутерреш заявил, что в ООН высоко ценят вклад России в решение проблемы вакцинации. Организация, подчеркнул он, выступает за то, чтобы «ВОЗ признала использование вакцины».

«Вирус распространяется как лесной пожар, существует огромный риск появления новых мутаций», — сказал руководитель ООН.

Он также указал на «несправедливую и абсурдную» ситуацию, с которой столкнулись развивающиеся государства. Пока богатые страны прививают большую часть населения, они «не имеют доступа даже к одной дозе» препарата.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали уже более 60 стран. В многих началась массовая вакцинация российским препаратом. ВОЗ и ЕС пока что не завершили процесс регистрации «Спутника V».