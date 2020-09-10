Генсек ООН выступил за продление ДСНВ Россией и США независимо от Китая
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что продление необходимо, независимо от решения Китая о присоединении к договору. Его слова привел «Интерфакс».
«Считаю, что ДСНВ следует продлить независимо от того, что случится с Китаем», — сказал Гутерриш.
США и Россия подписали в апреле 2010 года в Праге двусторонний договор о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. В силу он вступил 5 февраля 2011 года и был рассчитан на 10 лет. Его можно продлить на пять лет по взаимной договоренности сторон.
В Вашингтоне заявили, что хотят заменить ДСНВ на документ, подпись под которым поставил бы и Китай. К переговорам Пекин присоединяться не захотел. Позже СМИ писали, что США сочли участие КНР необязательным и решили сосредоточиться на достижении соглашения с РФ, чтобы потом вместе убедить китайскую сторону поддержать соглашение.