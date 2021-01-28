Генсек ООН возложил большие надежды на российскую вакцину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не будет медлить с регистрацией российской вакцины от коронавируса. Он считает, что препарат может сыграть важную роль в борьбе с пандемией.

«Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что российская вакцина будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — сказал он в интервью ТАСС.

Российскую вакцину от коронавируса, по мнению Гутерриша, можно в будущем применить в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где организации нужен препарат не только для местного населения стран, которые ООН поддерживает в ходе миротворческих акциях, но и для сотрудников.

Вакцина «Спутник V» уже прошла регистрацию в России, Белоруссии, Сербии, Венгрии, Алжире, Аргентине, ОАЭ, Палестине, Венесуэле и других странах. Об этом сообщала Газета.ru. Ранее в РФПИ заявляли, что в ближайшие две недели вакцина будет зарегистрирована более чем в 25 странах.