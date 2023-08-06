Мир 06 августа 2023, 04:26 Генсек ООН в речи о Хиросиме не упомянул разбомбившую город страну Генсек ООН Гутерриш, произнося речь о бомбардировке Хиросимы, не упомянул США Pxhere

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США своем послании, которое было посвящено ядерной бомбардировке Хиросимы 6 августа 1945 году. На это указало РИА «Новости».

«Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют», — зачитала речь Гутерриша его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

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От лица генерального секретаря ООН Накамицу призвала мировое сообщество провести ядерное разоружение и не допустить повторения произошедшего.

«Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки», — говорится в послании генсека ООН.

США сбросили атомные бомбы на Хиросиму 6 августа 1945 года. Через несколько дней —9 августа — еще один удар пришелся на Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме в общей сложности погибли 140 тысяч человек.

В годовщину трагических событий в городах каждый год проходит «Церемония мира». Жители Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы минутой молчания. Ее объявили по всей стране в 08:15 по местному времени — в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года.