Генсек ООН раскритиковал решение России признать ДНР и ЛНР

Решение России признать суверенитет ДНР и ЛНР является нарушением территориальной целостности Украины. Кроме того, оно не соответствует принципам устава ООН. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефана Дюжаррика. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Генеральный секретарь считает решение Российской Федерации нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не соответствующим принципам устава ООН», — сказано в сообщении.

Ранее признание ЛНР и ДНР осудили в Евросоюзе. Там уточнили, что за такое решение на страну наложат санкции, так как оно нарушает международное право и Минские соглашения. В ЕС уточнили, что «отреагируют санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту».

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не только ввести против России санкции, но и созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В Елисейском дворце отметили, что он осуждает принятое Путиным решение.