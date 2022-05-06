Генсек ООН призвал вернуть удобрения и продукты из РФ, Украины и Белоруссии на мировой рынок

Продовольственные товары и удобрения из России, Белоруссии и Украины нужно вернуть на рынки разных стран, несмотря на сложную геополитическую и экономическую обстановку. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Позвольте сказать ясно — серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки», — сказал он на заседании Совбеза Организации Объединенных наций. Трансляция велась на YouTube-канале ООН.

Гутерриш добавил, что это нужно сделать вопреки всему. Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы добиться этой цели и обеспечить диалог.

Россия и Украина являются одними из самых крупных поставщиков зерна в мире, об этом сказано в отчете Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. По информации ведомства, на долю Украины приходится 10% мирового экспорта пшеницы, России — 16%. Также Украина — один из ключевых экспортеров кукурузы, на долю этой страны приходится 14%, на долю России — 2%.

По сведениям продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), почти 50 государств зависят от российских и украинских поставок продовольствия. С помощью них обеспечивается эти страны обеспечивают около 30% своих потребностей в импорте пшеницы.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не провоцирует продовольственный кризис в мире.